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«Калашников» покупает 60% разработчика «Буранов»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Калашников» покупает 60% разработчика «Буранов» 

Прайм 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Оружейный концерн "Калашников" может выкупить у госкорпорации "Ростех" акции НПО "Молния", — пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в оборонной промышленности.
Собеседники уточнили, что речь идет о покупке 60% акций "Молнии".
"Сделку планируется завершить в течение месяца", — сообщил один из источников издания и добавил, что после закрытия сделки будет сформирован новый совет директоров компании.
Сумма сделки по покупке акций не раскрывается, но собеседник издания в аппарате правительства отметил, что ее предстоит еще только оценить.
Глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщение о покупке "Молнии" подтвердил.
"Вхождение НПО "Молния" в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения", — пояснил он, особо отметив, что потенциал "Молнии" совместно с производственными мощностями "Калашникова" даст возможность "развивать принципиально новые направления деятельности".
"Молния" занимается созданием многоразового космического корабля "Буран" со времени своего создания в 1976 году. Сейчас предприятие входит в структуру госкорпорации "Ростех".
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