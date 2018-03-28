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Государство вернёт проценты по кредитам на строительство судостроительных комплексов дороже 100 млрд рублей
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Государство вернёт проценты по кредитам на строительство судостроительных комплексов дороже 100 млрд рублей 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство установило порядок возмещения из федерального бюджета процентов по кредитам, которые взяты российскими организациями для создания судостроительных комплексов. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 28 марта.
Одним из условий субсидирования стала общая стоимость проекта, которая не должна быть меньше 100 миллиардов рублей. При этом кредит на строительство комплекса должен быть получен после 1 января 2017 года в российской кредитной организации или во Внешэкономбанке.
Согласно документу, субсидии не будут предоставляться для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также по займам, ставка по которым превышает предельный уровень конечной ставки кредитования.
Как следует из постановления, договор о выделении средств будет заключаться между организацией и Минпромторгом в течение 15 рабочих дней с момента поступления в ведомство необходимых документов. Среди них копии кредитного договора, заверенная копия бизнес-плана, выписка из ЕГРЮЛ.
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