Государство вернёт проценты по кредитам на строительство судостроительных комплексов дороже 100 млрд рублей 

Правительство установило порядок возмещения из федерального бюджета процентов по кредитам, которые взяты российскими организациями для создания судостроительных комплексов. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 28 марта.
Одним из условий субсидирования стала общая стоимость проекта, которая не должна быть меньше 100 миллиардов рублей. При этом кредит на строительство комплекса должен быть получен после 1 января 2017 года в российской кредитной организации или во Внешэкономбанке.
Согласно документу, субсидии не будут предоставляться для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, а также по займам, ставка по которым превышает предельный уровень конечной ставки кредитования.
Как следует из постановления, договор о выделении средств будет заключаться между организацией и Минпромторгом в течение 15 рабочих дней с момента поступления в ведомство необходимых документов. Среди них копии кредитного договора, заверенная копия бизнес-плана, выписка из ЕГРЮЛ.