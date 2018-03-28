Банк однокурсника Путина приостановил операции

ОФК банк », 81-й по размеру активов (рэнкинг «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 2017 г.), приостановил операции и перешел в «консультационный» режим работы, сообщили сотрудники колл-центра банка.

«Банк не работает на прием [средств] и на выдачу», — сообщили корреспонденту «Ведомостей» в колл-центре мурманского филиала «ОФК банка». Операции по карточкам провести также нельзя, сообщил он.

Вчера было заседание ЦБ по вопросу о дальнейшей работе банка, этот вопрос отложен до конца недели, поэтому сейчас банк работает только в режиме консультаций, рассказал сотрудник колл-центра. «Позвоните в конце недели, уже будет тогда известно», — порекомендовал он.

На прошлой неделе «ОФК банк» испытывал трудности с проведением платежей — переводом средств на счета других банков. Платежи уходили «по мере возможности», признавал оператор колл-центра московского отделения. Другой сотрудник колл-центра объяснял это «временными техническими неполадками». Контрагент «ОФК банка» связывал трудности с проведением клиентских платежей с возможными проблемами с ликвидностью.

Ситуация сохраняется, сообщил во вторник днем сотрудник колл-центра московского отделения «ОФК банка», но теперь нельзя не только провести платеж, но и получить наличные из кассы ни в каком размере, а также расплатиться карточками банка.

«ОФК банк» на 3 июля принадлежал девяти физическим лицам, самый большой пакет в 25% акций у Николая Егорова , однокурсника президента России Владимира Путина , партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

«Ведомости» направили запросы в ЦБ, «ОФК банк» и в «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

У «ОФК банка» около 22 млрд руб. средств, привлеченных от других кредитных организаций, следует из его отчетности на 1 февраля, средств компаний — 17,8 млрд руб. От населения банк привлек 9,8 млрд руб. Размещает средства банк в основном в межбанковские кредиты (22,2 млрд руб.) и кредиты компаниям (20,1 млрд руб.), следует из его отчетности на 1 февраля.