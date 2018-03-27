Мексика рассчитывает на $8,6 млрд инвестиций в результате проведенного нефтяного тендера

МЕХИКО , 27 мар /ПРАЙМ/. Мексика рассчитывает на инвестиции в результате проведенного во вторник тендера по участкам углеводородов в прибрежных водах Мексиканского залива в размере более 8,6 миллиарда долларов, сообщил министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл.

К 2022 году на пике производства на этих блоках ожидается добыча 280 тысяч баррелей нефти в сутки и 220 миллионов кубических футов газа, сообщил глава Национальной комиссии по углеводородам Мексики Хуан Карлос Сепеда.

На торги были выставлены 35 участков, победители определены по 16. «Инвестиции в эти 16 блоков за все время реализации проектов составят 8,626 миллиарда долларов», — сказал Колдуэлл на пресс-конференции. Власти также рассчитывают на создание свыше 86 тысяч рабочих мест.

Российский "Лукойл" в консорциуме с Eni выиграл тендер на участок углеводородов 28 в провинции Куэнкас дель Сурэсте. Принадлежащая LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel получила право на работу еще трех участков в Мексиканском заливе совместно с различными компаниями.

Так, консорциум DEA Deutsche, Pemex и Compania Espanola de Petroleos выиграл торги по участкам 16 и 17 в провинции углеводородов Тампико-Мисантла-Веракрус. Также DEA Deutsche совместно с британской Premier Oil и малайзийской Sapura победили в тендере по участку углеводородов в провинции Куэнкас дель Сурэсте (блок номер 30).