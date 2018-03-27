Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время американской сессии во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене 64,80 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 1,14%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 64,11 долл. и сопротивление — на 66,55 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,37% и торгуется на отметке 88,97 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизился на 0,75%, достигнув отметки 69,00 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,20 долл. за баррель.