Минюст США оспаривает иск «Касперского»

В декабре прошлого года "Лаборатория Касперского" подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить утвержденный конгрессом запрет всем госучреждениям и связанным с ними компаниям использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В понедельник адвокаты подали прошение о прекращении дела. В обосновании своего требования министерство юстиции заявляет, что к моменту, когда законопроект был вынесен на голосование конгресса, среди законодателей и специалистов в области кибербезопасности было единое мнение о том, что "риск от использования продукции и услуг (Лаборатории) Касперского был неприемлемо высок и (необходимость) принятия превентивных мер против этих рисков пользовалась поддержкой обеих партий".

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США.