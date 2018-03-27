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Минюст США оспаривает иск «Касперского»
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Минюст США оспаривает иск «Касперского» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции США утверждает, что запрет на использование госучрежениями программ "Лаборатории Касперского" является законным и иск компании должен быть отклонен, свидетельствует подданные в суд документы правительства США.
В декабре прошлого года "Лаборатория Касперского" подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить утвержденный конгрессом запрет всем госучреждениям и связанным с ними компаниям использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.
В понедельник адвокаты подали прошение о прекращении дела. В обосновании своего требования министерство юстиции заявляет, что к моменту, когда законопроект был вынесен на голосование конгресса, среди законодателей и специалистов в области кибербезопасности было единое мнение о том, что "риск от использования продукции и услуг (Лаборатории) Касперского был неприемлемо высок и (необходимость) принятия превентивных мер против этих рисков пользовалась поддержкой обеих партий".
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.
В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США.
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