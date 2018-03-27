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«Вымпелком» в марте произвел оплату в рамках разделения «Евросети»
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«Вымпелком» в марте произвел оплату в рамках разделения «Евросети» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») в марте выплатил 1,202 миллиарда рублей в пользу ООО «Евросеть-Ритейл» в рамках сделки по разделению «Евросети», говорится в отчете оператора.
"Вымпелком" и "Мегафон" в конце февраля объявили о закрытии сделки по разделению «Евросети». В результате «Мегафон» приобрел у «Вымпелкома» 50% акций «Евросети», включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь «Вымпелком», полностью выйдя из капитала «Евросети», приобрел половину розничных салонов ритейлера — примерно 1800 магазинов — и обязался выплатить «Мегафону» 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.
Итоговая сумма выплат со стороны «Вымпелкома» оказалась несколько ниже, «согласно взаимозачету ряда встречных требований в рамках сделки», пояснили РИА Новости в компании.
Ранее холдинг VEON, в который входит «Вымпелком», сообщал, что в четвертом квартале 2017 года российский оператор переименовал около 200 салонов «Евросети» по свой бренд «Билайн». Ожидается, что во втором квартале 2018 года будет завершен ребрендинг еще 1,6 тысячи салонов. В результате количество монобрендовых салонов «Билайн» достигнет 3,1 тысячи. В среднесрочной перспективе оператор планирует довести количество салонов «Билайн» (монобрендовых и работающих по франшизе) до 5,5 тысячи.
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