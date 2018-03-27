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Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии
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Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии во вторник.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 2,715 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 2,18%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,565 долл. и сопротивление — на 2,715 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,36% и торгуется на отметке 88,96 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае снизился на 0,41%, достигнув отметки 65,28 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае вырос на 0,35%, дойдя до уровня 2,0250 долл. за галлон.
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