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«Лукойл» и Eni получили право разработки блока на шельфе Мексики
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Лукойл» и Eni получили право разработки блока на шельфе Мексики 

Ведомости 2 часа назад
Консорциум российской компании «Лукойл» и итальянской корпорации Eni выиграл право на разработку 28-го нефтегазового блока на шельфе Мексиканского залива. Аукцион провела национальная комиссия Мексики по углеводородам, передает ТАСС.
«Лукойл» и Eni в ходе аукциона предложили максимальный размер роялти (вознаграждение) — 65%. Такой же размер предложил консорциум Dea и Premier, но «Лукойл» и Eni заявили при этом больший размер инвестиций — $59,8 млн против $14,17 млн, предложенных Dea и Premier. Всего на блок претендовали пять заявителей.
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