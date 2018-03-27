«Лукойл» и Eni получили право разработки блока на шельфе Мексики

Консорциум российской компании «Лукойл» и итальянской корпорации Eni выиграл право на разработку 28-го нефтегазового блока на шельфе Мексиканского залива. Аукцион провела национальная комиссия Мексики по углеводородам, передает ТАСС

«Лукойл» и Eni в ходе аукциона предложили максимальный размер роялти (вознаграждение) — 65%. Такой же размер предложил консорциум Dea и Premier, но «Лукойл» и Eni заявили при этом больший размер инвестиций — $59,8 млн против $14,17 млн, предложенных Dea и Premier. Всего на блок претендовали пять заявителей.