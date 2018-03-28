Консорциум «Лукойла» и Eni выиграл тендер на нефтегазовый блок в Мексике

Консорциум «Лукойла» и итальянской компании Eni выиграл тендер на разработку морского нефтегазового Блока 28 в Мексике , говорится в сообщении Eni.

«Eni и ее партнер «Лукойл» получили права на глубоководный блок 28, расположенный в бассейне Куэнка Салина на шельфе Мексики», — говорится в сообщении.

Eni будет оператором проекта с 75%-ной долей в совместном предприятии, доля «Лукойла» составит 25%.

Как ранее сообщало RNS, 19 июня «Лукойл» получил право на разработку Блока 12 в акватории Мексиканского залива. Площадь Блока 12 — 521 кв. км, перспективные запасы составляют 958 млн баррелей нефти. Глава «Лукойла» Ваигт Алекперов пояснял, что, помимо Блока 12, который компания получила самостоятельно, «Лукойл» будет работать еще на трех блоках совместно с итальянской Eni.