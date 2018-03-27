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ЕС увеличил объем импорта газа в 2017 г на 10%, заплатив за него около 75 млрд евро
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ЕС увеличил объем импорта газа в 2017 г на 10%, заплатив за него около 75 млрд евро 

Прайм 2 часа назад
Добавлена информация по динамике (четвертый абзац).
БРЮССЕЛЬ, 27 мар /ПРАЙМ/. Евросоюз увеличил объем импорта газа в 2017 году на 10% по сравнению с 2016 годом, заплатив за него порядка 75 миллиардов евро (рост на 28%), говорится в квартальном отчете по европейским газовыми рынкам Еврокомиссии.
"Импорт в 2017 году составил примерно 360 миллиардов кубометров, что на 10% больше, чем в 2016 году. Счет за импорт оценивается в 75 миллиардов евро", — говорится в документе.
В четвертом квартале прошлого года импорт вырос на 6% к аналогичному периоду 2016 года. Кроме Ливии, импорт по всем направлениям (из России, Норвегии, Алжира, а также поставки СПГ) показал рост в годовом выражении. Счет за импорт «голубого топлива» в последнем квартале оценивается примерно в 21 миллиард евро, свидетельствует отчет.
Плата за импорт в четвертом квартале была, примерно, на 18% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. За весь год показатель прибавил порядка 28%, говорится в документе.
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