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МТС и «Мегафон» изучат возможность участия в аукционе на LTE-частоты 4 июня
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МТС и «Мегафон» изучат возможность участия в аукционе на LTE-частоты 4 июня 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские сотовые операторы — МТС и "Мегафон" — изучат возможность участия в объявленном Роскомнадзором аукционе на радиочастоты для сетей LTE, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
"Мы изучаем возможность участия в аукционе", — сказали в пресс-службе МТС.
"Мы проанализируем предложенный диапазон с точки зрения вариантов коммерческого применения. После внутренних оценок компания сможет принять решение о целесообразности участия в аукционе", — сказали в пресс-службе «Мегафона». В "Вымпелкоме" (торговая марка «Билайн») и Tele2 воздержались от комментариев.
Ранее во вторник Роскомнадзор объявил о проведении 4 июня аукциона на право получения лицензий для оказания услуг связи стандарта LTE и последующих его модификаций в полосах радиочастот 453-457,4 МГц и 463-467,4 МГц. На торги выставляются радиочастоты в пяти регионах, суммарная стартовая цена — 196,213 миллиона рублей. В частности, частоты будут разыграны для Ненецкого АО (стартовая цена лота — 2,434 миллиона рублей), Чукотского АО (3,635 миллиона рублей), Ингушетии (19,523 миллиона рублей), Якутии (61,636 миллиона рублей) и Чечни (108,986 миллиона рублей).
Открытые торги в форме электронного аукциона будут проводиться на площадке Сбербанк-АСТ. Шаг торгов по лоту составляет 5% от его начальной цены, победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Для участия в торгах участник должен внести задаток в размере 25% от начальной цены лота. Победитель аукциона должен будет начать оказание услуг не позднее одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии. Заявки на участие в аукционе будут приниматься с 12 апреля до 27 апреля.
Это будет третий в истории российской телеком-отрасли частотный аукцион. Первые два, прошедшие в октябре 2015 года и феврале 2016 года, суммарно принесли в бюджет РФ 14,6 миллиарда рублей, значительно превысив стартовую цену.
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