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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением
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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно отрицательной динамикой, свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" подешевели на 0,81%, до 5,37 доллара, "Лукойла" — выросли в цене на 1,13%, до 68,06 доллара, "Новатэка" — на 1,55%, до 137,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,41% — до 4,9 доллара, "Газпром нефти" — на 0,98%, до 25,65 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,11%, до 18,88 доллара, НЛМК — увеличилась на 0,16%, до 25,64 доллара, "Северстали" — опустилась на 0,26%, до 15,19 доллара.
Бумаги ВТБ подешевели на 0,05% — до 1,98 доллара, Сбербанка — на 1,13%, до 18,74 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», уменьшилась на 0,44% — до 22,55 доллара.
Цена бумаг "Магнита" снизилась на 1,23% — до 18,12 доллара, «Ленты» — на 0,17%, до 5,9 доллара, АФК «Система» — на 1,07% — до 4,06 доллара.
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