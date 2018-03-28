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Клиенты ВТБ получат 10% cash-back при оформлении автокредита
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Клиенты ВТБ получат 10% cash-back при оформлении автокредита 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
ВТБ предлагает своим клиентам при оформлении второго и последующего автокредитов получить 10% cash-back на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Обслуживание будет предоставлено в рамках пакета «Автолюбитель», приобретение которого до 30 июня 2018 г. бесплатно.
При оформлении автокредита приобретение пакета «Автолюбитель» позволяет получить дисконт на процентную ставку в банковских программах «Автопривилегия» — 0,8 п.п. для машин стоимостью от 1,5 млн рублей, «Автоюбилей» — 2 п.п., Kick Down — 0,8 п.п. для автомобилей корейских марок Kia и Hyundai.
В рамках пакета клиентам банка при необходимости предлагается услуга «Помощь на дороге»: техническая или юридическая консультация по телефону, услуга запуска двигателя, замена поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля. При эвакуации с места ДТП или поломки для клиента предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи в оформлении документов).
Сотрудники компании-партнера банка проводят сбор справок, могут предоставить подменный автомобиль (сроком до 3 дней), оплатить гостиницу на время ремонта транспортного средства (сроком до 3 дней), провести независимую экспертизу. Также водитель автомобиля, как и все пассажиры, имеет медицинскую страховку на случай ДТП. Набор услуг помощи на дороге также предоставляется в большом количестве европейских стран.
По итогам 2017 г. банком было выдано порядка 5 тыс. карт «Автолюбитель». Средняя сумма вознаграждения одного клиента составила порядка 12 тыс. рублей. Пакет может быть оформлен на первые три года с момента получения автокредита в банке.
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