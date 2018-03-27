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«Российский Капитал» предлагает ипотечным клиентам карту с процентами на остаток и cash back
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«Российский Капитал» предлагает ипотечным клиентам карту с процентами на остаток и cash back 

Банки.ру 2 часа назад
Банк «Российский Капитал» предлагает ипотечным заемщикам воспользоваться пакетом услуг «Ипотечный». Теперь каждый клиент, оформивший ипотечный кредит, может получить карту Mastercard Platinum с начислением процентов на остаток и cash back, говорится в сообщении банка.
При покупке с помощью карты товаров для дома и строительных материалов, а также при совершении коммунальных платежей с карты клиент получит повышенный cash back в размере 5%.
Продуктовый виджет
Кроме того, держатели карты Mastercard Platinum получают дополнительные привилегии от банка и партнеров: скидку в 20% на аренду банковской ячейки, скидку в 10% на налоговую поддержку от национальной юридической службы «Амулекс», скидки и предложения от международной платежной системы Mastercard.
«Для удобства клиентов банк предлагает переводить свою заработную плату на карту, открытую в рамках пакета услуг «Ипотечный». Списание средств в погашение задолженности по кредиту будет проводиться автоматически. При необходимости клиент также может получить моментальную карту Mastercard Unembossed», — говорится в релизе.
Обслуживание карты Mastercard Platinum бесплатное при ее ежемесячном пополнении в размере от 30 тыс. рублей и расходах в размере не менее 5 тыс. рублей на оплату товаров и услуг.
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