«Российский Капитал» предлагает ипотечным клиентам карту с процентами на остаток и cash back

Банк «Российский Капитал» предлагает ипотечным заемщикам воспользоваться пакетом услуг «Ипотечный». Теперь каждый клиент, оформивший ипотечный кредит, может получить карту Mastercard Platinum с начислением процентов на остаток и cash back, говорится в сообщении банка.

При покупке с помощью карты товаров для дома и строительных материалов, а также при совершении коммунальных платежей с карты клиент получит повышенный cash back в размере 5%.

Продуктовый виджет

Кроме того, держатели карты Mastercard Platinum получают дополнительные привилегии от банка и партнеров: скидку в 20% на аренду банковской ячейки, скидку в 10% на налоговую поддержку от национальной юридической службы «Амулекс», скидки и предложения от международной платежной системы Mastercard.

«Для удобства клиентов банк предлагает переводить свою заработную плату на карту, открытую в рамках пакета услуг «Ипотечный». Списание средств в погашение задолженности по кредиту будет проводиться автоматически. При необходимости клиент также может получить моментальную карту Mastercard Unembossed», — говорится в релизе.

Обслуживание карты Mastercard Platinum бесплатное при ее ежемесячном пополнении в размере от 30 тыс. рублей и расходах в размере не менее 5 тыс. рублей на оплату товаров и услуг.