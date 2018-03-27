Банки усиливают борьбу за лояльность клиентов льготами по потребкредитам

Новые маркетинговые предложения по кредитным ставкам появились у крупных игроков банковского рынка весной этого года. Так, ВТБ с марта начал предлагать клиентам-молодоженам рефинансирование кредитов наличными в сторонних банках на спецусловиях. После трехлетнего обслуживания без просрочек и реструктуризаций первоначальная ставка по займу снижается на пять процентных пунктов. При этом новые условия предлагаются только парам, состоящим в браке не больше года, а снижение ставки возможно только при сохранении брака на весь срок кредитования.

Также в марте новые условия потребительского кредитования запустил Райффайзенбанк . Они распространяются уже на все категории заемщиков. В кредитном договоре клиента будет фиксироваться снижение ставки на два процентных пункта после первого года обслуживания кредита (с 11,99 процента до 9,99 процента), говорится в релизе банка. При этом ставка опустится только при условии оформления клиентом «финансовой защиты». Без нее в первый и последующие годы ставки по кредиту составят 16,99 процента, для премиальных клиентов чуть меньше — 15,99 процента.

Под «финансовой защитой» понимается оформление страховки жизни и здоровья заемщика, рассказал «РГ» руководитель управления развития кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов . По его словам, стоимость страховки составит 0,16-0,32 процента от суммы кредита в зависимости от его срока. Главной причиной внедрения нового продукта Морозов назвал сохранение тренда на рефинансирование кредитов клиентами на фоне регулярного снижения ключевой ставки ЦБ — это вызывает опасения, что со временем клиенты обратятся за переводом кредита в другой банк с более выгодной ставкой. По прогнозу банкира, подобные предложения будут появляться в ближайшее время все чаще как инструмент для выстраивания лояльности клиента.

Проникновение банковских услуг среди людей старше 18 лет близко к ста процентам

Конкуренция за клиентов среди банков обостряется, подтверждает начальник управления клиентских исследований ВТБ Дмитрий Лепетиков . «Это связано с тем, что проникновение банковских услуг среди людей старше 18 лет близко к ста процентам. Кроме того, лояльный клиент приносит банку значительно больше прибыли за счет длительных отношений и высокой „доли кошелька“, — отмечает он. Он согласен с тем, что рынок будет предлагать заемщикам все больше подобных продуктов до тех пор, пока наблюдается тенденция к снижению процентных ставок. Другим драйвером может стать история взаимоотношений клиента с банком: если она положительна, то и премия за риск, закладываемая в каждый кредит, может снижаться, говорит Лепетиков.

Качественных заемщиков на рынке больше не становится, а возможностей компенсировать риски менее надежных заемщиков за счет высоких ставок по кредитам все меньше, констатирует директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов . „ЦБ усиливает давление на высокомаржинальную модель бизнеса, постепенно заставляя банки снижать стоимость „дорогих“ потребительских кредитов через повышенные коэффициенты риска“, — отмечает он.

Так, ЦБ объявлял о планах ужесточить регулирование необеспеченных потребительских кредитов из-за ускорения кредитной активности. Регулятор намерен изменить шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели, которые используются для расчета нормативов достаточности капитала. В проекте указания на эту тему ЦБ предлагал установить коэффициент риска на уровне 110 процентов для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15-20 процентов, а также 120 процентов для потребкредитов с ПСК 20-25 процентов. Предполагается, что требования будут распространяться на потребкредиты, выданные после 1 мая.

По словам младшего директора по банковским рейтингам „Эксперт РА“ Вячеслава Путиловского, банки неохотно снижают ставки по уже выданным кредитам и идут на это обычно, только когда клиент приходит с готовой офертой другого банка. „Снижение ставки — это изменение ранее прописанных условий кредитного договора, что негативно: помимо снижения дохода оно отражается на создаваемых банком резервах по такому кредиту“, — говорит он. Заранее предусмотрев снижение ставки, банк получает возможность снижать ее в плановом порядке — при прочих равных это конкурентное преимущество, считает Путиловский.

По мнению Проклова, несмотря на „скидки“ по ставкам, существует вероятность, что стоимость потребкредита для заемщика через два года будет еще ниже, чем предлагается банками сейчас даже по новым и льготным программам. Кроме того, условия выплат по той же страховке нередко могут изобиловать массой нюансов и оговорок, которые необходимо изучить дополнительно, добавляет Путиловский.