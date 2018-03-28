Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,04%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов ресторанного и гостиничного бизнеса, деревопереработки и строительства.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подешевел на 0,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Residences Dar Saada SA (CS:RDS), которые подорожали на 4,90 п. (4,45%), закрывшись на отметке в 114,90. Котировки Stokvis nord (CS:SNA) выросли на 0,70 п. (3,74%), завершив торги на уровне 19,42. Бумаги M2m group (CS:M2M) выросли в цене на 18,90 п. (3,57%), закрывшись на отметке 548,90.

Лидерами падения стали акции Stroc Industrie (CS:STR), цена которых упала на 2,10 п. (4,40%), завершив сессию на отметке 45,66. Акции Risma (CS:RIS) поднялись на 5,80 п. (3,87%), закрывшись на уровне 144,20, а Bmci (CS:BMCI) снизились в цене на 34,00 п. (3,58%) и завершили торги на отметке 902,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в плюсе (17), а котировки 8 акций практически не изменились.

Котировки акций M2m group (CS:M2M) выросли до максимума, подорожав на 3,57%, 18,90 п., и завершили торги на отметке 548,90.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,92%, или 1,25, достигнув отметки $64,00 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 1,70%, или 1,18, до $68,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 1,15%, или 15,40, до отметки $1.326,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,11% до 11,3410, а котировки USD/MAD повысились на 0,32%, достигнув отметки 9,1841.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,56% до 89,46.