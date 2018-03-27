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Набсовет ВТБ обсудит дивиденды за 2017 г 16 апреля
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Набсовет ВТБ обсудит дивиденды за 2017 г 16 апреля 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
Наблюдательный совет ВТБ обсудит дивиденды за 2017 год 16 апреля, сообщил глава банка Андрей Костин.
"Набсовет будет 16 апреля, там и решим", — сказал Костин журналистам, отвечая на вопрос об уровне дивидендов банка за 2017 год.
Зампред правления ВТБ Герберт Моос в конце февраля говорил, что ВТБ рассчитывает выплатить не менее 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов. Кроме того, банк хочет уравнять дивидендную доходность по всем видам акций — обычным и привилегированным.
В конце января Моос сообщал, что правление ВТБ будет рекомендовать акционерам повысить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в связи с ростом прибыли. Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам 2017 года составила 120,1 миллиарда рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом. Осенью 2017 года Костин заявлял, что кредитная организация планирует в дальнейшем увеличивать размер дивидендных выплат в абсолютном выражении, но считает уровень в 50% чистой прибыли максимально возможным.
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