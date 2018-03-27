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СМП банк выиграл отбор по размещению средств бюджета области на депозитах
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СМП банк выиграл отбор по размещению средств бюджета области на депозитах 

Волга Ньюс 3 часа назад
Им стало "АО СМП Банк".
Банк сформулировал свои предложения по 15 лотам из 66. Напомним, отбор заявок проводит Главное управление организации торгов региона. По его условиям, кредитным организациям предлагалось 66 лотов на 72,6 млрд руб. со сроками размещения — 1-2 недели, 1-2 месяца, 3-6 месяцев. В частности, от 100 млн руб. до 2,1 млрд рублей.
СМП Банк победил по 15 лотам стоимостью: 100 млн руб. (сроки размещения — две недели, один месяц), 300 млн руб. (две недели, один и два месяца), 500 млн руб. (две недели, один и два месяца), 700 млн руб. (две недели, один и два месяца), 900 млн руб. (две недели, один месяц), 1,1 млрд руб. (две недели, один месяц).
Напомним, по каждому лоту определялась организация, которая может предложить наибольшую процентную ставку с учетом показателя Mosprime Rate на день открытия вклада. По остальным лотам отбор признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Размещение средств будет проводиться при наличии «фактической возможности областного бюджета в пределах объемов средств и сроков размещения, установленных соответствующими лотами».
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