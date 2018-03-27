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Чистая прибыль «Вымпелкома» по РСБУ в 2017 г упала в 1,4 раза
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Чистая прибыль «Вымпелкома» по РСБУ в 2017 г упала в 1,4 раза 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль "Вымпелкома" (торговая марка «Билайн») по РСБУ в 2017 году сократилась в 1,4 раза по сравнению с 2016 годом и составила 13,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период увеличилась на 1,1%, до уровня в 275,3 миллиарда рублей. Прибыль от продаж снизилась на 1%, составив 50,452 миллиарда рублей. Доходы от участия в других организациях составили 23,6 миллиарда рублей, увеличившись в 5,9 раза. Прочие доходы выросли в 3,8 раза, до 79 миллиардов рублей.
Себестоимость продаж сократилась на 7,7% и составила 127,3 миллиарда рублей. Управленческие расходы увеличились на 16,8%, составив 97,5 миллиарда рублей. Текущий налог на прибыль снизился на 8,5%, до уровня в 4,4 миллиарда рублей.
Капитал и резервы компании снизились на 13,9% и составили 93,2 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли в 1,4 раза, до уровня в 218,3 миллиарда рублей, краткосрочные — упали в 1,8 раза, до 79,3 миллиарда рублей.
"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу VEON Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшими акционерами которого являются LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (19,7%).
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