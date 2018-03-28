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Чистая прибыль «Татнефти» снизилась на 4,6%
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Чистая прибыль «Татнефти» в 2017 году снизилась на 4,6% — до 100 млрд рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль «Татнефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась в 2017 году на 4,6% по сравнению с показателем предшествующего года и составила до 100,022 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка компании в 2017 году увеличилась на 19,6% — до 581,537 млрд рублей. Себестоимость продаж возросла на 20,7% и составила 377,292 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения составила за отчетный период 131,803 млрд рублей против 133,564 млрд рублей в 2016 году (снижение на 1,3%).
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