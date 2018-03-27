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Fitch подтвердило рейтинг Siemens
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Fitch подтвердило рейтинг Siemens 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 27 мар ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) немецкого промышленного концерна Siemens AG на уровне «A», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании также подтвержден на уровне «A», краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «F1».
"Подтверждение отражает стабильный кредитный профиль компании, который соответствует рейтингу «А», несмотря на недавние крупные приобретения и слияния и постоянное напряжение в сегментах бизнеса, связанных с энергетикой", — сообщается в релизе.
Fitch ожидает, что кредитный профиль Google продолжит соответствовать своему рейтингу в среднесрочной перспективе, в том числе за счет проведения ранее в марте первичного размещения акций (IPO) своего подразделения Siemens Healthineers, занимающегося производством медицинского оборудования.
Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.
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