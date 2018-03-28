Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, сырья и технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 подешевел на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Orion B (HE:ORNBV), которые подорожали на 0,61 п. (2,52%), закрывшись на отметке в 24,78. Котировки Elisa Corporat. (HE:ELISA) выросли на 0,65 п. (1,80%), завершив торги на уровне 36,70. Бумаги Metso (HE:METSO) выросли в цене на 0,43 п. (1,73%), закрывшись на отметке 25,22.

Лидерами падения стали акции Konecranes ABP (HE:KCRA), цена которых упала на 1,23 п. (3,42%), завершив сессию на отметке 34,72. Акции Neste Oil (HE:NESTE) поднялись на 1,34 п. (2,34%), закрывшись на уровне 55,82, а Tieto Oyj (HE:TIE1V) снизились в цене на 0,60 п. (2,16%) и завершили торги на отметке 27,12.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (88) превысило количество закрывшихся в плюсе (52), а котировки 15 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне потерял 1,50%, или 1,04, достигнув отметки $68,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,78%, или 1,16, до $64,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 1,16%, или 15,60, до отметки $1.326,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,46% до 1,2346, а котировки EUR/GBP упали на 0,18%, достигнув отметки 0,8749.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,55% до 89,45.