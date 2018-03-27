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Суд вынес решение по иску Oracle против Google
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Американский суд решил, что Google нарушил авторские права Oracle 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Апелляционный суд США по федеральному округу во вторник постановил, что Google неправомерно использовала язык программирования Java, разработанный Oracle, говорится в документах суда.
"Google мог бы соблюсти авторские права… путем разработки собственных программных интерфейсов или лицензирования интерфейсов Oracle для использования при разработке своей новой платформы, однако компания решила копировать продукт Oracle", — говорится в решении суда.
Апелляционный суд направил дело в федеральный суд в Сан-Франциско, который определит сумму компенсации, которую Google должен выплатить Oracle.
В 2010 году американский разработчик программного обеспечения Oracle подал иск к американскому интернет-гиганту Google, обвинив в недополучении дохода от программного обеспечения Java. По мнению Oracle, решение Google распространять операционную систему Android бесплатно нарушало авторское право Oracle на часть программного обеспечения Java, что привело к снижению выручки компании.
Однако суд присяжных в 2016 году постановил, что компания Google использовала программное обеспечение Java, разработанное Oracle, на основе положений о добросовестном использовании ("fair use"), предусмотренным законодательством об авторском праве, что позволяет Google не выплачивать пошлины в пользу разработчика. В начале 2017 года Oracle подала апелляцию, заявив, что случай не соответствует принципам добросовестного использования.
Oracle — разработчик программного обеспечения для организаций, поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений. Штаб-квартира находится в Калифорнии (США).
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