Суд вынес решение по иску Oracle против Google

Американский суд решил, что Google нарушил авторские права Oracle

"Google мог бы соблюсти авторские права… путем разработки собственных программных интерфейсов или лицензирования интерфейсов Oracle для использования при разработке своей новой платформы, однако компания решила копировать продукт Oracle", — говорится в решении суда. Апелляционный суд США по федеральному округу во вторник постановил, что Google неправомерно использовала язык программирования Java, разработанный Oracle , говорится в документах суда.

Апелляционный суд направил дело в федеральный суд в Сан-Франциско , который определит сумму компенсации, которую Google должен выплатить Oracle.

В 2010 году американский разработчик программного обеспечения Oracle подал иск к американскому интернет-гиганту Google, обвинив в недополучении дохода от программного обеспечения Java. По мнению Oracle, решение Google распространять операционную систему Android бесплатно нарушало авторское право Oracle на часть программного обеспечения Java, что привело к снижению выручки компании.

Однако суд присяжных в 2016 году постановил, что компания Google использовала программное обеспечение Java, разработанное Oracle, на основе положений о добросовестном использовании ("fair use"), предусмотренным законодательством об авторском праве, что позволяет Google не выплачивать пошлины в пользу разработчика. В начале 2017 года Oracle подала апелляцию, заявив, что случай не соответствует принципам добросовестного использования.

Oracle — разработчик программного обеспечения для организаций, поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений. Штаб-квартира находится в Калифорнии (США).