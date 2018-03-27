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Минздрав закупит у дочки «Ростеха» препарат плазмы крови на сумму более 1 млрд рублей
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Минздрав закупит у дочки «Ростеха» препарат плазмы крови на сумму более 1 млрд рублей 

Rambler News Service 3 часа назад
Минздрав закупит у дочерней структуры «Ростеха» — компании «Нацимбио» — препарат плазмы крови на сумму более 1 млрд рублей, следует из результатов двух проведенных Минздравом аукционов на поставку указанных препаратов.
«Нацимбио» поставит препарат «Фейба» (антиингибиторный коагулянтный комплекс лиофилизат для приготовления раствора для инфузий) по двум контрактам на сумму 211,2 млн рублей и 805 млн рублей.
«Контракт заключается с Участником № 1 — акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» (заявка № 1)…, подавшим единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме», — говорится в обоих документах.
В 2016-2017 году «Нацимбио» по распоряжению правительства была единственным поставщиком препаратов плазмы крови.
В начале февраля RNS сообщало, что Минздрав в 2018 году планирует закупать препараты плазмы крови путем электронного аукциона. Победителем аукционов на сумму 2,7 млрд рублей уже стала компания «Фармимэкс», сообщал Vademecum.
В 2016 году правительство назначило «Нацимбио» единственным на 2016 и 2017 годы поставщиком препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, в том числе для Минздрава. Согласно распоряжению правительства, до 1 августа 2017 года Минздрав совместно с другими ведомствами должен был представить в правительство предложения об определении единственного поставщика препаратов крови на 2018-2025 годы.
Дочерняя структура «Ростеха», фармацевтическая компания «Нацимбио», была учреждена в 2013 году. В состав компании входят предприятия «Микроген», «Форт» и «Синтез». В феврале «Ростех» подписал соглашение о передаче компании Marathon Group Александра Винокурова блокирующего пакета (25% плюс одна акция) фармацевтической структуры «Нацимбио», «Ростех» в лице «Нацимбио» получил 49% акций фармдистрибьютора «СИА Групп», принадлежащей Marathon Group.
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