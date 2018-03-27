«Норникель» объединяет газодобывающие активы

Совет директоров « Норильского никеля » принял решение об объединении газодобывающих активов — компаний «Норильскгазпром» и «Таймыргаз», следует из материалов «Норникеля».

«Одобрить проект решения единственного акционера АО «Норильскгазпром» — ПАО «ГМК „Норильский никель“ — О реорганизации АО „Норильскгазпром“ в форме присоединения к нему АО „Таймыргаз“… Одобрить проект решения единственного акционера АО „Таймыргаз“ — ПАО „ГМК „Норильский никель“ — по вопросу: О реорганизации АО „Таймыргаз“ в форме присоединения к АО „Норильскгазпром““, — говорится в материалах компании.

При этом также принято решение об увеличении уставного капитала „Норильскгазпрома“ путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций компании.

Ранее совет директоров „Норильского никеля“ принял решение о присоединении к „Норильскгазпрому“ компании ГКПЗ, созданной для строительства газоконденсатного перерабатывающего завода (ГКПЗ) в Норильском промышленном районе.

Как пояснили RNS в компании, „Норникель“ проводит консолидацию активов по виду деятельности. В 2017 году в компанию „Норильсктрансгаз“ были консолидированы газотранспортные активы, в ее состав вошли объекты газотранспортной системы компании „Таймыртрансгаз“.

»Структура газовых активов компании реорганизуется по видам деятельности: добыча природного газа и газотранспортная система. Новая система способствует более эффективному управлению производством», — отметили в компании.

В настоящее время газовые активы «Норильского никеля» развиваются как самостоятельная бизнес-единица. Компания рассматривает эти активы как стратегические, не включая их при этом в основную бизнес-цепочку.

«Норильскгазпром» осуществляет эксплуатацию газоконденсатных месторождений Мессояхское, Южно-Соленинское и Северо-Соленинское, а также обеспечивает транспортировку природного газа и конденсата потребителям в Норильском промышленном районе. В 2016 году в результате реорганизации «Норильскгазпрома» была выделена газотранспортная организация «Норильсктрансгаз». В 2017 году «Норильскгазпром» добыл и поставил предприятиям «Норникеля» более 3 млрд кубометров природного газа. Более 100 тыс. тонн газового конденсата было передано Таймырской топливной компании, которая реализовала его покупателям.

«Таймыргаз» осуществляет эксплуатацию месторождения Пеляткинское. В 2016 году в результате реорганизации «Таймыргаза» была выделена газотранспортная организация «Таймыртрансгаз».

Остаточные запасы углеводородов категорий A+B+C1 в границах лицензионных участков «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза» составляют 292,32 млрд кубометров газа и 7,9 млн тонн газового конденсата.