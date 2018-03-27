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ФАС выявил картельный сговор между четырьмя компаниями на 38 аукционах по капремонту и благоустройству
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ФАС выявил картельный сговор между четырьмя компаниями на 38 аукционах по капремонту и благоустройству 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России выявил картельный сговор между четырьмя компаниями на 38 аукционах по капремонту и благоустройству объектов и территорий Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО «Каскад», ООО «СК Дорстрой-2000», ООО «Дорблаг» и ООО «Дормашстрой». Компании предприняли попытку поделить между собой 38 аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству объектов и территорий Москвы на общую сумму 587,4 млн руб. В результате сговора участников аукционов заказчикам не удалось получить возможное снижение цены контрактов, обеспечив тем самым экономическую эффективность конкурентных процедур», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство установило, что участники картеля в ходе электронных аукционов обменивались в интересах друг друга информацией, пользовались едиными инфраструктурами, что привело к поддержанию цены на торгах (снижения составили от 1% до 5,5% от начальной (максимальной) цены контрактов). Это позволило ООО «Каскад» выиграть 31 аукцион и заключить контракты на общую сумму 503,4 млн руб., ООО «СК Дорстрой-2000» — пять аукционов на общую сумму 48,2 млн руб., а ООО «Дормашстрой» — два аукциона на общую сумму 5,5 млн руб.
«11 заказчиков Москвы были вынуждены заключить контракты по ценам, предложенным победителями аукционов, несмотря на очевидно низкое снижение, обусловленное сговором компаний-участников. Антимонопольный орган установил в действиях компаний нарушение запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции»)», — добавили в пресс-службе.
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