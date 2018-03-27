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Россия и ОПЕК планируют расширить сотрудничества
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Россия и ОПЕК планируют расширить сотрудничества 

Русская Семерка 3 часа назад
Фото: Русская Семерка
ОПЕК и Россия работают над долгосрочной сделкой по сотрудничеству в области ограничения поставок нефти. В случае его успешной реализации, контроль над мировыми поставками нефти крупными экспортерами может быть расширен на многие годы вперёд.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман сообщил агентству Reuters, что Эр-Рияд и Москва рассматривают возможность расширения альянса по ограничениям поставок нефти, которые были введены в январе 2017 года после падения цен на нефть.
«Мы работаем над тем, чтобы перейти от годового соглашения к 10 или 20-летнему, -сказал наследный принц в интервью Reuters. — В настоящее время у нас уже есть общие договоренности, но детали сделки еще прорабатываются».
Саудовская Аравия привлекла Россию и других производителей к сотрудничеству с организацией стран-экспортеров нефти, когда цены на черное золото упали с более, чем $100 за баррель в 2014 году до отметки ниже $30 в 2016 году.
Стоимость сырой нефти в настоящее время поднялась до $71 за баррель, однако быстро растущий объем производства сланцевых производителей США ограничивает цены.
Россия, никогда не входившая в ОПЕК, работала вместе с организацией начиная с 1990 года, но долгосрочная сделка между ними будет беспрецедентной.
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