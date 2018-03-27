Выпуск облигаций Марий Эл сократил расходы на обслуживание госдолга на 58 млн рублей

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Выпуск государственных облигаций Марий Эл в 2017 году позволил сократить расходы на обслуживание госдолга на 58 млн рублей, сообщается в представленном во вторник правительству региона докладе первого замминистра финансов региона Алексея Торощина.

"В 2017 году Республика Марий Эл осуществила выпуск государственных облигаций объемом 2 млрд рублей сроком обращения семь лет со ставкой купонного дохода 8,6% годовых. Средства от размещения облигационного займа также направлены на погашение коммерческих кредитов со ставками, превышающими стоимость обслуживания облигационного займа в среднем на 4,7% годовых. Это позволило республике сократить расходы на обслуживание долговых обязательств в 2017 году на 44 млн рублей, в 2018 году на 14 млн рублей", — отмечается в докладе. Таким образом, выпуск облигаций позволил сократить расходы на обслуживание госдолга на 58 млн рублей.

По данным Торощина, долговая нагрузка по состоянию на 1 января 2018 года составила 81% (от объема бюджетных доходов), что на 19,9 процентных пункта ниже уровня начала 2017 года.

"Достижению этих показателей способствовало проведение взвешенной политики по управлению государственным долгом в 2017 году", — пояснил замминистра.

В 2017 году республика привлекла федеральных бюджетных кредитов на сумму 5,5 млрд рублей для погашения «коммерческих» кредитов, что позволило в 2017 году сократить расходы на обслуживание долга в сумме 189,4 млн рублей, а также уменьшить указанные расходы при планировании бюджета на 2018 год на сумму 530,6 млн рублей.

Как сообщалось, ранее глава Марий Эл Александр Евстифеев называл состояние республики предбанкротным. В июне прошлого года в регион прибыла рабочая группа Счетной палаты РФ для проверки эффективности расходования регионом бюджетных средств.

Согласно закону о бюджете Марий Эл на 2018-2020 годы, все три года доходы республиканской казны будут равняться расходам. Доходы и расходы бюджета спрогнозированы в следующих объемах: на 2018 год — 24,9 млрд рублей, на 2019 год — 22,9 млрд рублей, на 2020 год — 22,5 млрд рублей.