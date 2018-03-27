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Shell сменит главу подразделения компании в США
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Shell сменит главу подразделения компании в США 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Глава американского подразделения нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Брюс Калпеппер уйдет в отставку в конце года, на этом посту его сменит бывший исполнительный директор Maersk Oil Гретхен Уоткинс, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.
EPA/JASPER JUINEN
Глава компании по производству нетрадиционных материалов Грег Гидри, который курирует производство сланца в англо-голландской компании в Северной Америке и Аргентине, уйдет в отставку 31 июня, когда его заменит Гретхен. Уоткинс сохранит свой пост главы отдела нетрадиционных технологий, взяв на себя председательство в американском подразделении Shell. Компания Shell, которая имеет крупное шельфовое производство и ряд нефтеперерабатывающих заводов в Соединенных Штатах, выделила свой сланцевый бизнес в качестве ключевого механизма роста в течение следующего десятилетия. В компании нацелены на то, чтобы увеличить общий объем сланцевого производства на 200 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день до 500 тыс. в период между 2017 и 2020 гг., в основном в Соединенных Штатах и Аргентине, сказал Гидри в интервью Reuters в марте. На Северную Америку приходится примерно одна пятая всего объема добычи нефти и газа Shell в 2017 г. и более трети ее нефтеперерабатывающих мощностей.
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