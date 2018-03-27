Совет директоров МОЭК утвердил кандидатов для избрания в новый состав совета 

Совет директоров Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) утвердил список из 14 кандидатов для избрания в новый состав совета директоров компании, говорится в материалах МОЭК.
Помимо действующих членов совета директоров, в список вошли четыре новых кандидата: первый заместитель начальника департамента «Газпрома» Андрей Дмитриев, начальник отдела «Газпрома» Елена Химичук, начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса «Газпром энергохолдинга» Александр Шипачев и директор по производству «Газпром энергохолдинга» Михаил Федоров.
Из числа членов действующего состава совета не вошел в список кандидатов заместитель гендиректора по корпоративно-правовой работе «Газпром энергохолдинга» Сергей Филь.
В соответствии с уставом МОЭК совет директоров избирается в количестве 11 членов.
В настоящее время в совет директоров входят: глава «Газпром энергохолдинга» Денис Фёдоров, управляющий директор МОЭК Денис Башук, директор по корпоративным и имущественным вопросам «Газпром энергохолдинга» Альберт Бикмурзин, первый заместитель гендиректора «Газпром энергохолдинг» первый заместитель гендиректора «Газпром энергохолдинг» Павел Шацкий, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, заместитель гендиректора по корпоративной защите «Газпром энергохолдинга» Заурбек Джамбулатов, заместитель гендиректора по экономике и финансам «Газпром энергохолдинга» Евгений Земляной, заместитель начальника управления «Газпрома» Ирина Коробкина, заместитель гендиректора МОЭК по стратегии, начальник отдела — заместитель начальника управления «Газпрома» Александр Рогов, заместитель гендиректора по корпоративно-правовой работе «Газпром энергохолдинга» Сергей Филь и заместитель начальника департамента «Газпрома» Роман Абдуллин.
МОЭК — инфраструктурная компания, которая обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и Подмосковья. Предприятие занимается производством, транспортировкой, распределением и сбытом тепловой энергии, а также генерирует электрическую энергию. Контролирующим акционером компании является «Газпром энергохолдинг».