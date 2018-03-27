Кредитный портфель в Марий Эл показал рекордный рост за три года

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Объем кредитных обязательств населения и бизнеса Марий Эл вырос за прошлый год на 11% и превысил 108 млрд рублей. Это наибольший рост за последние три года, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"Население и предприятия республики стали активнее брать кредиты. В 2017 году общий объем кредитных обязательств населения и бизнеса республики увеличился на 11% и превысил 108 млрд рублей. Это наибольший рост за последние три года. Спрос на кредиты усилился на фоне снижения ставок вслед за ключевой ставкой Банка России ", — цитирует пресс-служба заместителя начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Геннадия Комиссарова

По его данным, в 2017 году основные показатели деятельности банковского сектора Марий Эл демонстрировали положительную динамику. «На 1 января 2018 года объем привлеченных от населения и предприятий средств достиг 66,6 млрд рублей. При этом объем вкладов физических лиц увеличился на 9% — до 51,7 млрд рублей», — отметил Комиссаров.