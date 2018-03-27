Срыв покровов. Скрытых «дыр» у банков стало меньше в четыре раза

За время пребывания Эльвиры Набиуллиной на посту руководителя ЦБ , то есть с середины 2013 года, средний уровень скрытых «дыр» в капитале действующих банков снизился до 4% от активов банковского сектора. На момент, когда эту должность оставлял Сергей Игнатьев , руководивший ЦБ в течение 11 лет, показатель «скрытых дыр» составлял 14%. К такому выводу пришел эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Михаил Мамонов в публикации «Скрытые дыры в капитале банков до и после смены руководства Банка России» для журнала «Деньги и кредит».

Жесткая надзорная политика ЦБ привела к тому, что часть уязвимых банков стала разрешать свои проблемы, не дожидаясь прихода ЦБ, заключил автор публикации. «Дыра» в капитале банка — это отрицательная разница между совокупными активами и обязательствами банка.

Эмпирические показатели

Согласно расчетам на основе «Вестников Банка России», в период с середины 2013 года по середину 2017 года регулятор обнаружил 2 трлн рублей «дыр» в капитале в совокупности в 227 банках, что составляет 2,5% активов банковской системы, приводит данные Мамонов.

Сейчас объем скрытых «дыр» в банковской системе стабилизировался и с июля 2016 года по май 2017 года он находился в районе 4%. отмечает Мамонов. Но в середине 2015 года наблюдался всплеск уровня с 5% до 10% — именно с этого момента модель начала предсказывать наличие «дыры» в « ФК Открытие » и ряде других крупнейших финансовых институтов страны, часть из которых в ближайшие месяцы либо решили свои проблемы, либо спрятали их еще более изящным образом, пишет автор публикации.

Мамонов отмечает, что банк может достаточно продолжительное время жить с «дырой» в капитале, и тому две причины. Во-первых, многое зависит от доверия вкладчиков, и если они продолжают пополнять пассивы банка из-за отсутствия достоверной информации о его положении, то такой банк сможет продержаться долгое время на плаву. Но если начнется резкий отток и паника вкладчиков, то такой банк быстро столкнется с неисполнением обязательств и отзывом у него лицензии. Во-вторых, есть такой фактор как «медлительность» регулятора», который не может отзывать лицензии мгновенно в силу самых различных причин — политического давления, дефицита государственного бюджета и т. д., поясняет автор статьи.

Проблемы малых и средних

По словам управляющего директора НРА Павла Самиева, вряд ли в будущем у крупных банков будут выявлены проблемы, похожие на те, что были обнаружены у «ФК Открытие», Бинбанка Промсвязьбанка . Сейчас, по его словам, у крупных банков структура бизнеса диверсифицирована, они меньше зависят от крупных клиентов, связанных сторон и инвестиционных активов. Но вопрос в том, как будут себя вести вкладчики, подчеркивает Самиев: «Панику клиентов достаточно трудно спрогнозировать, и трудно понять, какие обычно события к ней приводят. А отток вкладчиков могут погубить банк и без дыр».

Что касается средних и малых банков, то у них ситуация несколько хуже, считает Самиев. По его словам, у них большая доля кредитования компаний, связанных с акционером, из-за чего их уязвимость выше. «Связанные с акционерам компании — это не обязательно заемщики плохого качества. Однако, как только у банка начинаются финансовые трудности, акционер не видит смысла платить по кредитам, которые были оформлены на его компании, в резульате чего и образуется дыра в капитале банка», — заключил Самиев.