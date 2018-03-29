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«Нафтогаз Украины» может начать процесс взыскания долга с «Газпрома» уже в апреле
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«Нафтогаз Украины» может начать процесс взыскания долга с «Газпрома» уже в апреле 

BFM.RU 34 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
НАК «Нафтогаз Украины» уже в апреле может начать процесс взыскания долга с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража, но все еще надеется договориться о добровольной выплате долга, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко. По его словам, «Нафтогаз» может через суды добиваться ареста активов «Газпрома» в Европе, и этот процесс может начаться уже в апреле, передает РИА Новости.
«Мы предупредили их («Газпром»)… Это дело месяцев, возможно, полгода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке», — заявил Витренко.
«Нафтогаз Украины» не исключает обращения в суд Швейцарии для ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG при взыскании с «Газпрома» долга.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Ранее «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам «Нафтогаза» по контрактам на поставку газа.
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