«Нафтогаз» назвал «Газпром» «котиками» после реакции на решение Стокгольмского арбитража 

«Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража — это еще не факт и „будем посмотреть“, но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности. Собственно, уже $ 2,58 млрд», — говорится в сообщении украинской компании в Twitter.
2 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа по причине того, что решение Стокгольмского арбитража по разбирательствам между компаниями существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. 5 марта Миллер сообщил, что «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.