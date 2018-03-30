«Нафтогаз» назвал «Газпром» «котиками» после реакции на решение Стокгольмского арбитража

«Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража — это еще не факт и „будем посмотреть“, но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности. Собственно, уже $ 2,58 млрд», — говорится в сообщении украинской компании в Twitter.