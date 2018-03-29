«Нафтогаз» может в апреле начать взыскание долга с «Газпрома» в европейских судах

«Нафтогаз Украины» может уже в апреле начать процесс взыскания в европейских судах задолжености с «Газпрома» , которую российская компания должна выплатить в рамках решения Стокгольмского арбитража, заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире украинского «24 канала».

По его словам, «Нафтогаз» может инициировать арест активов «Газпрома» в Европе через суды стран ЕС , но надеется договориться о добровольной выплате долга.

« (Процесс) может начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их («Газпром». — RNS). Этот процесс, к сожалению, длится не один день и не один неделю. Это дело месяцев, возможно, полгода, например, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке и погасили все средства», — сказал Витренко.