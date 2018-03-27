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«Газпром» начал переговоры с «Нафтогазом» о разрыве контрактов
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«Газпром» начал переговоры с «Нафтогазом» о разрыве контрактов 

Ведомости 26 минут назад
Фото: Ведомости
«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит природного газа. Об этом рассказал зампредседателя правления российского холдинга Александр Медведев, передает «Интерфакс».
По его словам, встреча представителей компаний состоялась на прошлой неделе. «Переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался», — заявил Медведев.
По его словам, «Газпром» снова уведомил «Нафтогаз» о планах оспорить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Российская компания собирается подать апелляцию по данному делу до конца марта.
22 марта «Газпром» подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) об отмене решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с «Нафтогазом» в споре о контракте на поставки газа Украине. По мнению российской стороны, судьи превысили полномочия при вынесении решений, а также допустили серьезные процессуальные ошибки.
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