«Газпром» начал переговоры с «Нафтогазом» о разрыве контрактов

«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит природного газа. Об этом рассказал зампредседателя правления российского холдинга Александр Медведев , передает «Интерфакс»

По его словам, встреча представителей компаний состоялась на прошлой неделе. «Переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался», — заявил Медведев.

По его словам, «Газпром» снова уведомил «Нафтогаз» о планах оспорить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Российская компания собирается подать апелляцию по данному делу до конца марта.