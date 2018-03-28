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HTC получила рекордный убыток
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HTC получила рекордный убыток 

Вести Экономика 33 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Тайваньский производитель смартфонов HTC накануне отчитался о рекордном квартальном убытке и почти 30-процентном снижении выручки. Также компания сообщила о росте убытков по итогам 2017 года.
В заключительной четверти 2017 года чистый убыток HTC после уплаты налогов достигли 9,81 млрд тайваньских долларов ($336,8 млн), что стало крупнейшим убытком по итогам трехмесячного периода за всю историю компании.
Также HTC зарегистрировала операционный убыток в размере 9,6 млрд тайваньских долларов ($329,5 млн) и отрицательную операционную маржу в -60,8%. Консолидированная выручка HTC в декабре-октябре 2017-го сократилась на 30,8%, до 15,7 млрд тайваньских долларов (около $540 млн).
В числе причин убытков называют усиление рыночной конкуренции, неудачный продуктовый ассортимент, тенденцию к снижению цен на смартфоны и списание средств из-за обесценивания активов.
Эксперты отмечают, что нынешний убыток уже одиннадцатый по счету для компании, ранее входившей в число ведущих мобильных вендоров мира. За последние годы HTC существенно сократила свой бизнес, сместив внимание в сторону устройств виртуальной реальности. В январе 2018 года HTC закрыла сделку с Google на сумму в $1,1 млрд, в рамках которой команда из 2 тысяч сотрудников, занятая разработкой смартфонов Pixel, была передана американской корпорации.
Прибыль от продажи смартфонного подразделения будет отражена в отчете за первый квартал 2018 года. В компании заявили, что полученные средства будут направлены на развитие перспективных направлений.
Чистый убыток HTC по итогам 2017 года достиг 16,9 млрд тайваньских долларов ($580 млн) или 20,58 тайваньского доллара в расчете на акцию. Сумма потерь вдвое превышает капитал компании в размере 8,2 млрд тайваньских долларов ($281,6 млн), сказано в документе, который HTC предоставила Тайваньской фондовой бирже.
Тревогу вызывает тенденция к увеличению убытков. По имеющимся сведениям, в 2016 году чистые потери HTC составили 10,56 млрд тайваньских долларов, а в 2015-м — 15,53 млрд тайваньских долларов. В сумме за последние три года компания понесла убыток в размере 43 млрд тайваньских долларов ($1,5 млрд).
Согласно данным HTC за январь и февраль 2018 года, ее продажи продолжают сокращаться. За первые два месяца компания выручила лишь 6,01 млрд тайваньских долларов ($206 млн), что более чем на 35% ниже показателей годовой давности.
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