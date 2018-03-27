Ещё
Goldman Sachs вновь делает ставку на Cisco Systems
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Goldman Sachs вновь делает ставку на Cisco Systems 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Компании эпохи доткомов возвращают себе доверие Уолл-стрит.
Goldman Sachs добавила Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) в список хороших вложений, заявив, что ожидает, «значительной прибыли для акционеров» благодаря недавнему сокращению ставки корпоративного налога.
Goldman Sachs также повысила 12-месячный таргет для акций Cisco с 51 до 54 долларов, что является самым оптимистичным мнением на Уолл-стрит.
Еще полдюжины других компаний повысили целевые уровни для акций месяц назад, когда Cisco в своем квартальном отчете превзошла ожидания экспертов.
Cisco нарастила как план выкупа акций, так и квартальные дивиденды в результате налоговой реформы.
Goldman также рассматривает акции Cisco как «безопасные» на все более неустойчивом рынке.
Сейчас акции достигли 17-летнего максимума. Это соответствует росту на 25% за последние 12 месяцев и более чем на 10% в 2018 году.
Investing.com Россия: последние новости
«Сбербанк» и «М.Видео» − лидеры последней недели Российский рынок пытается использовать для роста внешний позитив Рост ВВП замедлился, но министерство довольно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге347
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным108
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово188
Запад начал войну разведок без правил71
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово103
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение