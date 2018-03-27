Goldman Sachs вновь делает ставку на Cisco Systems

Investing.com — Компании эпохи доткомов возвращают себе доверие Уолл-стрит.

Goldman Sachs добавила Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) в список хороших вложений, заявив, что ожидает, «значительной прибыли для акционеров» благодаря недавнему сокращению ставки корпоративного налога.

Goldman Sachs также повысила 12-месячный таргет для акций Cisco с 51 до 54 долларов, что является самым оптимистичным мнением на Уолл-стрит.

Еще полдюжины других компаний повысили целевые уровни для акций месяц назад, когда Cisco в своем квартальном отчете превзошла ожидания экспертов.

Cisco нарастила как план выкупа акций, так и квартальные дивиденды в результате налоговой реформы.

Goldman также рассматривает акции Cisco как «безопасные» на все более неустойчивом рынке.

Сейчас акции достигли 17-летнего максимума. Это соответствует росту на 25% за последние 12 месяцев и более чем на 10% в 2018 году.