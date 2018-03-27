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Госдума принимает законопроект, уменьшающий налоговое бремя банков с отозванной лицензией
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Госдума принимает законопроект, уменьшающий налоговое бремя банков с отозванной лицензией 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении в Налоговый кодекс (НК РФ) поправок, направленных на уменьшение налоговых платежей банков с отозванной лицензией.
Проект закона, который был инициирован группой членов Совета Федерации во главе с Николаем Журавлевым, поддержали правительство РФ и Банк России.
Сейчас правила налогообложения предоставляют банкам право переносить суммы резервов на возможные потери по ссудам, на покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, на следующий отчетный (налоговый) период. Тем самым уменьшается налогооблагаемая база. Однако к банкам, у которых отозвана лицензия, такое правило не применяется.
"Это приводит к тому, что по результатам камеральных налоговых проверок ликвидируемых банков налоговыми органами выносятся решения о восстановлении на доходы всей суммы неиспользованного резерва, сформированного до отзыва у кредитной организации лицензии, об исключении из состава расходов суммы резерва, сформированного после отзыва лицензии. В результате таких действий у ликвидируемого банка возникает формальная обязанность восстановить на доход сумму резерва и уплатить налог на соответствующую сумму без реального получения прибыли", — указывается в пояснительной записке к законопроекту.
Это положение нарушает имущественные интересы кредиторов банка по денежным обязательствам, говорится в сопроводительных материалах к документу.
В связи с этим законопроектом вносятся поправки в НК РФ, прямо устанавливающие, что суммы резервов, не использованные банком до отзыва лицензии, не подлежат восстановлению в составе доходов на дату отзыва лицензии, соответственно, у банков не будет необходимости уплачивать налог на эти суммы. При этом сумма сформированного резерва в целях определения налоговой базы будет фиксироваться на дату отзыва у банка лицензии и использоваться после отзыва лицензии в порядке, установленном Банком России.
Принятие документа позволит обеспечить защиту имущественных интересов не только налогоплательщиков, но и их кредиторов, поскольку действие этих норм будет способствовать сохранению имущественной (конкурсной массы) ликвидируемых кредитных организаций, направляемой на удовлетворение требований кредиторов, отмечается в пояснительной записке.
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