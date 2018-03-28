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Приглашаем предпринимателей района Крюково на семинар «Тренды российского франчайзинга: опыт лидеров»
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Приглашаем предпринимателей района Крюково на семинар «Тренды российского франчайзинга: опыт лидеров» 

Управа района Крюково 20 минут назад
Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Союзом «Московская торгово-промышленная палата» и Российской Ассоциацией Франчайзинга проводит семинар на тему: «Тренды российского франчайзинга: опыт лидеров».
В рамках мероприятия представители крупного сетевого бизнеса расскажут о тенденциях рынка, а также поделятся своими историями успеха. Члены МТПП расскажут о направлениях поддержки участия предпринимателей на торгах, а представители банков о финансовых услугах для предпринимателей. Представители Департамента презентуют городские помещения, подходящие для открытия бизнеса.
Семинар состоится 4 апреля 2018 года в 15:30 (регистрация с 15:00) по адресу: ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП), 2 этаж.
Участие бесплатное.
Контактное лицо для взаимодействия и осуществления регистрации на мероприятие: Макаров Даниил Алексеевич: тел. (495) 957-75-00, доб. 54-565, MakarovDA1@mos.ru.
Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на портале: www.investmoscow.ru.
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