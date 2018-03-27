Еврокомиссар указала Украине на быстрый способ избавления от промышленности 

Об этом, как пишет УНИАН, заявила еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Эльжбета Беньковская на совместном брифинге с первым вице-премьер-министром — министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.
«Мы говорим о большом сегменте приватизационной программы. Мы говорим о том, что принят Верховной Радой и подписан президентом закон (о приватизации — ред.), а также о быстрых действиях по новой приватизации», — сказал Кубив.
В свою очередь, Беньковская подчеркнула важность ознакомления европейских компаний с процессом приватизации.
«Первый вице-премьер-министр упомянул о приватизационных планах Украины. Крайне важно, чтобы европейские компании были ознакомлены со всеми вопросами приватизационной политики», — сказала она.
Напомним, 7 марта на Украине вступил в силу закон о приватизации, который призван значительно упростить продажу госпредприятий и которым не допускаются к участию в приватизационных конкурсах инвесторы из «стран-агрессоров», в частности из России. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, этот закон позволит привлечь инвесторов в убыточные государственные предприятия, а также снизить уровень коррупции в стране.
Принятие нового закона о приватизации, вводящего современные и эффективные механизмы продажи госактивов, является обязательным условием продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 млрд грн, однако фактические поступления составили 3,4 млрд грн.
Следует отметить, что приватизация госпредприятий в постсоветских странах и бывших странах Варшавского договора закончилась уничтожением этих предприятий для того, чтобы они не создавали конкуренции западным компаниям. В частности, так Польша лишилась своей судостроительной отрасли, а страны Прибалтики — предприятий по производству бытовой электроники.