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«Нафтогаз» отверг предложения «Газпрома» по изменению или расторжению газовых контрактов
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«Нафтогаз» отверг предложения «Газпрома» по изменению или расторжению газовых контрактов 

BFM.RU 44 минуты назад
«Нафтогаз Украины» отказался от предложений «Газпрома» по внесению изменений в контракты на поставку и транзит газа или их расторжению, говорится в сообщении «Нафтогаза», которое передает РИА Новости.
«Газпром» и «Нафтогаз» на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа.
«На встрече «Газпром» дал понять, что отказывается возобновлять поставки газа на Украину, как было предписано арбитражем Стокгольма в декабре 2017 года, и отказывается подтвердить, что выплатит 2,56 миллиарда долларов по решению суда в феврале. Оба решения суда окончательные и обязывающие для «Газпрома», — говорится в сообщении.
«Вместо этого, позиция «Газпрома» заключалась в изменении или расторжении контрактов. Оба предложения противоречат решениям арбитража Стокгольма. «Нафтогаз» считает эту позицию неприемлемой, отверг предложения «Газпрома» по этому поводу», — уточняется в сообщении.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
В минувшую среду «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа.
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