Пассажиропоток группы «Аэрофлот» увеличился на 6,1% в январе-феврале — до 7,1 млн человек

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в январе-феврале 2018 г. увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил 7,1 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».

«За два месяца 2018 г. группа «Аэрофлот» перевезла 7,1 млн пассажиров, что на 6,1% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 4,7 млн пассажиров, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в феврале 2018 г. группа «Аэрофлот» перевезла 3,4 млн пассажиров, что на 4,3% превышает результат за февраль 2017 г. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» составило 2,3 млн человек, увеличившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров группы в феврале 2018 г. увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 4,8%. На международных авиалиниях в феврале 2018 г. количество перевезенных пассажиров группы увеличилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на международных авиалиниях увеличилось на 1,3%», — указано в сообщении.