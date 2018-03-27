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В регионе установлен размер штрафов за торговлю рыбой вне установленных местах торговли
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В регионе установлен размер штрафов за торговлю рыбой вне установленных местах торговли 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Изменения касаются усиления административной ответственности за организацию и торговлю вне установленных мест. Разработчики законопроекта предлагают установить штрафы для лиц, которые торгуют рыбой и прочей продукцией рыболовства и рыбоводства (в том числе и ракообразными) на территории общего пользования вне установленных мест торговли.
Так, за розничную торговлю данной продукцией граждане могут получить штраф от 3 до 4,5 тыс. руб., должностные лица — 15-30 тыс. руб. и юридический лица — 15-45 тыс. рублей.
За организацию розничной торговли вне установленных мест они получат 4,5 тыс. руб., 40 тыс. руб. и 75 тыс. руб. соответственно.
За повторное нарушение граждане должны будут заплатить штраф в размере 5 тыс. руб., должностные лица — 50 тыс. руб., а юрлица — 100 тыс. рублей.
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