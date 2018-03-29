Стоимость бензина в России за неделю выросла на 1 копейку

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 19 по 25 марта увеличилась на 1 коп. и на конец отчетного периода составила 39,84 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период выросла на 1 коп. — до 40,97 руб. за литр, сообщает Росстат В целом с начала года бензин подорожал на 0,4%, дизель — на 1,2%. За неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 16 субъектах России. Больше всего цены выросли в Махачкале — на 0,8%, Майкопе — на 0,4% и Новосибирске — на 0,3%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Чите — на 0,7%, Назрани — на 0,4% и Брянске — на 0,1%. Москве за отчетный период цены на бензин остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге — увеличились на 0,1%.