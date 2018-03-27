Почему Tesla почти банкрот

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Финансовое положение компании Tesla Motors вызывает колоссальные вопросы. Одна из главных причин — ее руководитель Илон Макс.

Фото: Jerome Favre/EPA Буквально на днях «Вести. Экономики» сообщали, что акционеры лишили фиксированной зарплаты. Однако в течение ближайших десяти лет глава компании будет получать компенсацию в форме передачи в собственность акций компании, потенциально она может принести ему более $55 млрдЭта сумму огромна не только в абсолютном выражении. Зарабатывая $5 млрд в год, Маск получит больше, чем управляющие всех компаний, входящих в индекс S& P500, пишет sovereignman.com. И это при том, что под руководством Маска компания уже получила операционный убыток в $4,97 млрд Но и это еще не все: Tesla находится под расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам. Все это не мешает наградить Илона Маска самым крупным компенсационным пакетом. Доход Маска на протяжении 10 лет останется самым крупным среди топ-менеджеров. Руководитель SpaceX и Tesla будет зарабатывать больше главы Apple Тима Кука, который получает чуть более $10 млн в год. На фоне решения, которое гарантирует плодотворную работу руководителя на занимаемой должности. Такие действия со стороны акционеров могут происходить только в период иррационального оптимизма, иначе объяснить это невозможно. Кстати, есть любопытный момент: директор по инвестициям Vilas Capital Management Джон Томпсон, один из немногих на протяжении долгих лет обгоняющий рынок, делает ставку против Tesla. Он полагает, что акции компании рухнут уже в ближайшие 3-6 месяцев. Вот что он написал своим клиентам:

История вопроса

"Акции Tesla рухнут частично из-за их некомпетентности в процессе производства и доставки Model 3, частично из-за падения спроса на Model S и X, частично из-за крайне высокой стоимости акций, частично из-за ужасающих финансов компании, которые неизбежно потребуют масштабного увеличения капитала, частично из-за вероятного понижения их кредитного рейтинга агентством Moody∎s с «B-» до «CCC» (означающим вероятный дефолт). Это в свою очередь должно напугать поставщиков комплектующих, которые, вероятно, начнут запрашивать предоплату (похоронный звон) частично из-за недавнего падения аппетита рынка к риску и частично из-за наших подозрений в мошеннической деятельности в сфере учета, о чем свидетельствуют 85 запросов/расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам и уход двух топ-финансистов из компании за последний месяц∎Tesla, без всякого сомнения, находится на грани банкротства". Исходя из расчетов Vilas Capital Management в ближайшие 18 месяцев Tesla понадобится около $8 млрд для финансирования операционных убытков, капитальных затрат, уплаты долгов с истекающим сроком и пополнения оборотного капитала. Для финансирования всего этого нужно иметь доступ к рынкам капитала, однако из-за расследований Комиссии по ценным бумагам и биржа доступ этот может быть затруднен. Таким образом, компании приходится надеяться, что появятся еще какие-то инвесторы, которые не умеют оценивать риски и будут вкладывать деньги в эту бездонную бочку. И еще одни момент — сравнение с другим автопроизводителем. Tesla стоит в два раза больше, чем Ford, однако компания Ford в прошлом году выпустила 6 млн автомобилей и получила прибыль в $7,6 млрд Tesla в свою очередь выпустила лишь 100 тыс. автомобилей, получив убыток в $2 млрд Кроме того, у компании Ford есть $12 млрд наличных — можно сказать, на «черный день», у Tesla с высокой долей вероятности деньги закончатся уже в ближайшие 3 месяца. Кстати, по оценкам инвестиционной компании Oppenheimer, главе Tesla Motors Илону Маску «нельзя верить на слово», так как его прогнозы по производству автомобилей постоянно не совпадают с реальными возможностями компании. Как отмечал портал «Вести. Экономика», компания Tesla Inc. опубликовала отчетность по результатам IV квартала и 2017 г. в целом, сообщив о наиболее крупном убытке в своей истории ($675 млн и $1,9 млрд соответственно). Ранее в агентстве Reuters сообщили о многочисленных дефектах автомобилей Tesla после конвейерной сборки, опубликовав комментарии сотрудников компании.