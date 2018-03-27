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Бизнесмены стали рекордсменами по кредитам в Татарстане
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Бизнесмены стали рекордсменами по кредитам в Татарстане 

Казанский репортер 31 минуту назад
Фото: Казанский репортер
Предприятия Татарстана и жители республики в течение 2017 года получили 2,3 триллионов рублей в качестве кредитов. Отчет публикует пресс-служба президента РТ по итогам совещания в Нацбанке Татарстана о деятельности финансового рынка республики в течение 2017 года. Большая часть суммы — это кредиты бизнесу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В сравнении с 2016 годом сумма кредитов для бизнеса выросла до 2,1 триллионов рублей — в 1,3 раза. Татарстанцы также стали чаще брать взаймы. Объем кредитования вырос на 29 процентов. Весомую роль в этом сыграло ипотечное кредитование — рост 37 процентов.
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