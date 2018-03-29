Washington Post: Трамп хочет строить стену на мексиканской границе за счет Пентагона

По информации издания, ранее в марте Трамп высказывал это предложение в разговорах с несколькими своими советниками, а также со спикером палаты представителей американского конгресса Полом Райаном . Как пишет газета, президент пояснил, что строительство стены — это «вопрос национальной безопасности», и потому оплачивать расходы должен именно Пентагон

В свою очередь, высокопоставленные члены конгресса настороженно отнеслись к предложению президента.

The Washington Post напоминает, что ранее конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий выделение лишь $1,6 млрд на обеспечение безопасности на границе вместо запрошенных Трампом $25 млрд