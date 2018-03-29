Washington Post: Трамп хочет строить стену на мексиканской границе за счет Пентагона 

Президент США Дональд Трамп пытается добиться того, чтобы строительство стены на границе с Мексикой финансировалось из бюджета американского Министерства обороны, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на The Washington Post.
По информации издания, ранее в марте Трамп высказывал это предложение в разговорах с несколькими своими советниками, а также со спикером палаты представителей американского конгресса Полом Райаном. Как пишет газета, президент пояснил, что строительство стены — это «вопрос национальной безопасности», и потому оплачивать расходы должен именно Пентагон.
В свою очередь, высокопоставленные члены конгресса настороженно отнеслись к предложению президента.
The Washington Post напоминает, что ранее конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий выделение лишь $1,6 млрд на обеспечение безопасности на границе вместо запрошенных Трампом $25 млрд