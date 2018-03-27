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Теплоснабжающие организации Омска избежали отключения от газа из-за долгов
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Теплоснабжающие организации Омска избежали отключения от газа из-за долгов 

ТАСС 52 минуты назад
ОМСК, 27 марта. /ТАСС/. Восемь теплоснабжающих организаций (ТСО), включая муниципальную «Тепловую компанию», по сетям которой горячей водой и тепло обеспечиваются более 90% потребителей Омска, избежали отключения от газа с 27 марта из-за многомиллионных многомесячных долгов. Как сообщила пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Омск» (дочернее общество ПАО «Газпром»), со всеми компаниями, кроме ООО «СТМ-Омск», котельные которой обеспечивают теплом 18,5 тыс. человек, достигнута договоренность о графике расчетов за поставленное топливо.
Ранее поставщик газа заявил, что задолженность этих компаний превышает 767 млн рублей, и предупредил о полном ограничении подачи топлива с 12:00 (9:00 мск) 27 марта 2018 года. При этом в компании уточнили, что, согласно данным, предоставленным «Тепловой компанией» (задолженность за 7 месяцев) и «СТМ-Омск» (12 месяцев), 99,99% абонентов этих ТСО являются добросовестными плательщиками и не имеют перед ними долгов. Причина возникновения задолженности за газ компании «Газпром межрегионгаз Омск» неизвестна.
"ООО «Газпром межрегионгаз Омск» приостанавливает ограничение подачи газа всем теплоснабжающим организациям— должникам, за исключением ООО «СТМ-Омск», в связи с достижение договоренности о сроках платежей. В настоящее время ТСО-должниками направляются графики погашения задолженности поставщику газа для рассмотрения. Если платежи ТСО-дебиторов в ближайшее время не приобретут положительную динамику, то поставщик газа не исключает полного ограничения подачи ресурса, так к оплаченные ими объемы газа в актекущем месяце полностью выбраны", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что, согласно предоставленным «Тепловой компанией» и «СТМ-Омск» письменным расчетам объема газа, необходимого для бесперебойного ресурсоснабжения добросовестных абонентов. При этом в компании указали, что компания «СТМ-Омск», которая отапливает микрорайон Входной (около 8 тыс. жителей) и поселки Ростовка (5,5 тыс. жителей) и Ключи (5 тыс. жителей) Омского района, расторгла с 26 марта договор поставки газа, поэтому с 28 марта подача топлива на котельные будет прекращена. «После прекращения поставок газа „СТМ-Омск“ обязано перейти на иные виды топлива и продолжить предоставление коммунальные услуг своим абонентам», — уточнили в «Газпром межрегионгаз Омск».
Заместитель министра строительства и ЖКХ Омской области Дмитрий Шикалов рассказал ТАСС, что вопрос отопления этих населенных пунктов взят на особый контроль. «Отключение [от отопления] населения микрорайона Входной, поселка Ростовка и поселка Ключи не планируется, в настоящее время проводится ряд мероприятий, который позволит сократить объемы задолженности за поставленные энергоресурсы», — отметил Шикалов.
Согласно прогнозам синоптиков, 28 марта в Омской области сохранится минусовая температура — около 5 градусов ниже нуля, при этом в последних числах месяца и в начале апреля ожидается похолодание до минус 15 градусов. Прекращение подачи тепла в жилые дома в сибирском регионе происходит только в мае.
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